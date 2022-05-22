Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік бойової потужності і що це означатиме

Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік боєготовності / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України протягом 1-2 місяців вийдуть на пік боєготовності, тому Кремль хоче скоріше припинити бойові дії та нав'язати Києву нові "мінські угоди".

Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Youtube-каналу "Фейгин Live".

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За словами Арестовича, у Росії розуміють неприємну річ – "українська армія протягом місяця-півтора, максимум двох, виходить на пік своєї боєздатності за рахунок постачання західного озброєння".

"Російське керівництво не повністю впевнене, що російська армія встигне мобілізувати заново строковиків, резервістів і вийти на пік своєї боєготовності до того моменту, коли буде українська боєготовність. Їхнє завдання – відтягнути переозброєння української армії по максимуму, а для цього їм потрібно провести дуже чітку тезу, що війну треба припиняти. А один із найкращих способів припинити війну – припинити мілітаризувати Збройні сили України. Їхнє завдання – збити темпи постачання озброєння", – пояснив він.

Радник голови ОПУ прогнозує, що РФ намагатиметься повністю захопити Донецьку та Луганську області, після чого оголосити цілі війни досягнутими та піти на перемовини із Заходом.

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Як зазначив Арестович, у Кремлі спробують повернути ситуацію – "ми і Захід умовляємо скажену нацистську Україну". Для України це означатиме перспективу "Мінська-3".

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не дасть нав'язати "Мінськ-3" у будь-якому варіанті. Тому ця угода має на меті для РФ затягнути час, щоб вона зібрала ресурси і знову порушила цей "Мінськ", спробувавши знову піти в наступ або зміцнитися", – наголосив він.

Американські аналітики прогнозують наступ РФ у двох областях

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія перекидає сили на південний напрямок і готує наступ на Запорізьку та Херсонську області.

Метою російських військ може стати захоплення північної частини Херсонської області, що залишилася, і просування до Запоріжжя. Зокрема, до Високопілля та Архангельського в Херсонській області прибуло поповнення особового складу та техніки росіян. Там найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

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В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.