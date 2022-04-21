Арестович розповів, чи може Україна піти у наступ на Росію

Українська армія добре підготовлена для оборонних дій, для наступу потрібне важке озброєння. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович. YouTube – каналі .

"У нас немає важкого озброєння. А наступ – це набагато складніший вид бойових дій, ніж оборона. Для цього потрібне важке озброєння, далекобійна артилерія, танки, БМП, БТР і добре навчена армія, яка вміє проводити наступальні операції. А це складно. Наступати набагато складніше, ніж оборонятися. Українська армія показує гарні приклади щодо оборони, а щодо наступу – набагато складніше", – розповів Арестович.