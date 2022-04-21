Арестович розповів, чи може Україна піти у наступ на Росію

Арестович оцінив шанси настання ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська армія добре підготовлена для оборонних дій, для наступу потрібне важке озброєння. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович. YouTube – каналі .
"У нас немає важкого озброєння. А наступ – це набагато складніший вид бойових дій, ніж оборона. Для цього потрібне важке озброєння, далекобійна артилерія, танки, БМП, БТР і добре навчена армія, яка вміє проводити наступальні операції. А це складно. Наступати набагато складніше, ніж оборонятися. Українська армія показує гарні приклади щодо оборони, а щодо наступу – набагато складніше", – розповів Арестович.
57-й день війни в Україні
- Німеччина не постачатиме напряму важке озброєння Україні, але веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть дати озброєння радянського виробництва в обмін на нове німецького виробництва.
- В Естонії офіційно визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу .
- Російські окупанти знову намагалися завдати ракетні удари по інфраструктурі Запоріжжя.
- Російські військові повністю ізолюють від України. населені пункти, що забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.