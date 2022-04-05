Арестович розповів про масові вбивства у Херсоні

Олексій Арестович: "У Херсоні загарбники здебільшого вбивали представників місцевого самоврядування". Фото: колаж "Сьогодні"

В Херсоні зафіксовані масові вбивства жителів, скоєні російськими окупантами. Здебільшого жертвами загарбників стали чиновники, силовики та бізнесмени. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"У Херсоні також є масові вбивства. Десятки жертв", – сказав Арестович.

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За його словами, українській владі поки що не відомо про факти розправ над мирним населенням, загарбники здебільшого вбивали представників місцевого самоврядування.

"Не одного мера вже вбито. Там розправи над колишніми військовослужбовцями, силовиками – колишніми і чинними, бізнесменами, які не захотіли віддати машини чи приміщення, над просто тими, хто не сподобався. Таких трупів там десятки. Знову ж таки тортури працюють. І там теж риють могили для масових поховань", – каже радник голови Офісу Зеленського.

За його словами, зараз ситуація в Херсоні виглядає краще, ніж у Бучі, де виявлено сотні вбитих мирних мешканців.

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"Але треба розуміти, що там діє український спротив. Крім того, мабуть, росіяни побоюються, бо сподіваються утримати цю територію", – підсумував Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".

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12 березня у Херсоні пройшло екстрене засідання обласної ради, на якому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно.

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