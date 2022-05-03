Арестович пояснив, чому псевдореферендум у Херсоні не відбудеться

Арестович про псевдореферендум у Херсоні / Колаж "Сьогодні"

Окупантам не вдасться провести референдум у Херсоні, щоб створити так звану "ХНР". Усі спроби загарбників приречені на провал.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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За словами радника голови Офісу президента, окупанти вже мали дві-три невдалі спроби організації референдуму. Усі подальші спроби росіян також приречені на провал.

"Референдум – це дуже дорога історія. І ніхто в нього не повірить зараз. Неможливо обдурити навіть тих, хто має обдуритись за посадою" , – сказав Арестович.

Путін хоче створити "ХерНР"

Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" у Херсонській області до 9 травня.

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За даними української розвідки, такі спроби будуть зумовлені тим, що Путіну до 9 травня слід продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.

"Він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум і сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це подаватиметься як одна з перемог російських окупаційних військ на території України", – повідомила розвідка.

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