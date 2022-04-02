Арестович: РФ битиме ракетами по Україні майже до останнього дня війни

Олексій Арестович розповів про ситуацію із ракетами в РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що військові РФ будуть бити ракетами по Україні до останнього дня війни. У росіян ще багато ракет авіаційного базування і вони б'ють цими ракетами переважно зі стратегічних бомбардувальників.

Про це Арестович сказав на телемарафоні, передає РБК-Україна.

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"Вони будуть бити ракетами довго, я думаю, що майже до останнього дня конфлікту, тому що у них дуже багато крилатих ракет авіаційного базування. І вони б'ють цими ракетами переважно зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять до повітряного простору України" , – сказав Арестович.

Також у Росії ще багато балістичних ракет типу "Іскандер".

У РФ майже закінчилися "Калібри", але ще багато "Іскандерів"

Росія використала близько 90% крилатих ракет від початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі. Про це сказав в ефірі Україна 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Треба розуміти, що "Калібри" росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – думаю, 90% "Калібрів" вистрілені по території України. У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі", – сказав Арестович.

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