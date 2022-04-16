Арестович: РФ почала відправляти в Україну техніку 60-х років

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Росія дістає для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана — про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Замигтіла російська техніка на платформах, які йдуть у Росії. БТР-60, це з відкритим верхом. "Град-1", це на ЗІЛах така установка. Загалом, техніка 60-х років. Це до питання, що "ми зараз мобілізуємося, і весь світ у труху". Вони дістали те, чого більше ніде немає. Це було тільки в найвідсталіших частинах, і то давно знято зі зберігання і так далі. Немає техніки! Є проблеми з технікою, зараз це з'явилося, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 та "Град-1" — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", — сказав він.

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Кремль думає над подачею своєї поразки

За словами Арестовича, у Кремлі вже зрозуміли, що Росія програла війну проти України. Проблема у тому, як подати це простим росіянам, оскільки влада вже стала заручником пропаганди.

"Громадська загроза полягає в тому, що Путін "продав" своїм співвітчизникам телевізор. Сидить десь в Омську людина, клацає телевізор, де йому показують, яка крута російська армія... Дивні патріоти, які підтримують агресивний курс, зробили самого Путіна заручником цього курсу. Він не може так просто "продати" їм поразку у війні, це головна дилема зараз", – сказав він.

Арестович зазначив, що переломним моментом стало затоплення флагмана ЧФ РФ "Москва".

"На другий день після затоплення крейсера "Москва", тобто на 51-у добу російського вторгнення в Україну ми можемо говорити, що війну Росія програла", – підкреслив він.

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