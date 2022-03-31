Арестович: З нашого боку немає компромісів у переговорах із Росією

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Для України важливо вести з Росією переговори про мир та якнайшвидше завершення війни — про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відео на своїй сторінці у Facebook.

"Велика війна, військова агресія та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Завжди. Тому що обидві сторони зазнають втрат. І якщо ви думаєте, що ми не зазнаємо – дуже помиляєтеся", — сказав він.

Арестович зазначив, що росіяни свідомо руйнують промисловість України, аби вона була нікому не потрібна. При цьому в переговорах зараз Україна не йде на компроміси, заявив він.

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