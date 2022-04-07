Арестович: у окупантів залишилося 2,5 напрямки для наступу

Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

З 9 оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу вранці 7 квітня.

За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.

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"Тримається Маріуполь, найжорстокіші бої зараз відбуваються на південному заході Луганської області— Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, а також у зоні ООС, де противник розвиває наступ від Ізюму на південь у напрямку Краматорська та Слов'янська, а також намагається розвинути наступ по лінії Вугледар – Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що ця спроба виявиться марною. Занадто несприятлива обстановка там для супротивника, хоча легко не буде — попереджаю знову", — зазначив радник голови ОП.

Також противник відновив наступ на Маріуполь, але наші війська тримаються. Влада України надає захисникам міста маріупольцям усю допомогу, яка можлива у цій обстановці.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:

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