Арестович: Українська армія виборола нам шикарні умови своєю кров'ю

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Україна покращила свою позицію щодо всіх переговорних ліній — про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відео на своїй сторінці у Facebook.

"Це визначна перемога нашої дипломатії. Станом на 23 лютого і навіть на позавчора ми були нейтральною державою, без жодних гарантій, двічі обдурені. Тепер гарантії з'являються. Дуже багато країн — США, Велика Британія, Польща, всі члени Ради безпеки ООН та багато інших країн — дали свою згоду дати нам гарантії. Не у 94-му році, коли ніхто не вірив у війну в Україні, а зараз, після того, як війна сталася і вони розуміють, що вона може повторитися", — сказав він.

Арестович пояснив, як до країн-гарантів потрапила Росія. Це пов'язано з тим, що вона постійний член Ради безпеки ООН, спеціально її не запрошували. Також він пояснив, як працює механізм міжнародних гарантій.

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"Якщо військова агресія проти України, то протягом 3 діб, а не 60, як у статті НАТО, ці країни мають розпочати екстрені консультації та надати військову, економічну, гуманітарну та політичну допомогу, включаючи закрите небо, яке спеціально промовляється. Включаючи постачання зброї , боєприпасів, та багато іншого. Росія не матиме права вето, бо там вето встановлюється більшістю. Її Росія ніколи не отримає", — сказав він.

Арестович наголосив, що досягти таких умов вдалося завдяки українським військовим, які протистоять вторгненню на полі бою.