Арестович: Українська армія виборола нам шикарні умови своєю кров'ю

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Україна покращила свою позицію щодо всіх переговорних ліній — про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відео на своїй сторінці у Facebook.
"Це визначна перемога нашої дипломатії. Станом на 23 лютого і навіть на позавчора ми були нейтральною державою, без жодних гарантій, двічі обдурені. Тепер гарантії з'являються. Дуже багато країн — США, Велика Британія, Польща, всі члени Ради безпеки ООН та багато інших країн — дали свою згоду дати нам гарантії. Не у 94-му році, коли ніхто не вірив у війну в Україні, а зараз, після того, як війна сталася і вони розуміють, що вона може повторитися", — сказав він.
Арестович пояснив, як до країн-гарантів потрапила Росія. Це пов'язано з тим, що вона постійний член Ради безпеки ООН, спеціально її не запрошували. Також він пояснив, як працює механізм міжнародних гарантій.
"Якщо військова агресія проти України, то протягом 3 діб, а не 60, як у статті НАТО, ці країни мають розпочати екстрені консультації та надати військову, економічну, гуманітарну та політичну допомогу, включаючи закрите небо, яке спеціально промовляється. Включаючи постачання зброї , боєприпасів, та багато іншого. Росія не матиме права вето, бо там вето встановлюється більшістю. Її Росія ніколи не отримає", — сказав він.
Арестович наголосив, що досягти таких умов вдалося завдяки українським військовим, які протистоять вторгненню на полі бою.
"Все це завдяки мужності народу та Збройних сил України, сил оборони, які вибороли цей шикарний договір, поки що проміжний, своєю кров'ю на полі бою. Прискорений вступ до ЄС, покращений варіант НАТО з покращеною 5-ою статтею, і так далі, всі бонуси, гарантії, економічне відновлення тощо — це все кров'ю наших солдатів здобуто", — сказав він.
Переговори України та Росії
- У столиці Туреччини 29 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки та чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.
- Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
- Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах.
- У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на київському та чернігівському напрямах.