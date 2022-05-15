Арестович заявив про 20-ю "серію" Чорнобаївки

Армія РФ зазнає великих втрат, доповів Арестович. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники у неділю, 15 травня, близько 12:00 20-й раз вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

"20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація досі триває", – написав він.

У окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один з яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (у Чорнобаївку. – Ред.).Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, долбо**би"? Бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

Реклама

За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Читайте інші новини "Сьогодні":