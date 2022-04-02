Арестович: ЗСУ влаштували нову Чорнобаївку окупантам із Курська

Колона супротивника зайшла, але далеко не просунулась / Колаж "Сьогодні"

У відповідь на успішне просування українських військ у Київській області та звільнення від російських окупантів 30 населених пунктів Міноборони Росії вирішило перекинути в Україну додаткові сили з Курської області. Однак це не буде проблемою для зміцнілої української армії.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час свого традиційного брифінгу.

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Що відомо

"У відповідь на наші дії противник намагається перекинути з Курської області сюди певну кількість своїх військ. Проте треба розуміти ситуацію. Це не посилення, не спроба створити нову ударну групу. Це спроба утримати наші війська хоч якось, а себе від поразки від Збройних сил України хоч якось. Ці війська не створюють певної загрози ні місту Суми, ні місту Чернігову, ні місту Києву. Це просто заслін і спроба посилити свої війська, щоб ми їх не знищили, поки вони відходять до кордону. До речі, по одній із таких колон, яка зайшла вночі, було завдано дуже потужного удару і там утворилася така собі Чорнобаївка. Яка вчора також сталася – 13 та 14 разів було знищено батальйон та батарею САУ російських збройних сил", – зазначив Арестович.

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