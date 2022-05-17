Арестович виступив на фоні карти України зі звільненими районами (фото)

Арестович розповів, які території ЗСУ зачистили від ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

Поступово українські захисники звільняють територію України від російських окупантів. Щодня кількість таких населених пунктів збільшується.

Карту зі звільненими територіями від ворога показав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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За словами радника глави Офісу президента, окупанти намагаються вийти на ділянки, які зручніше обороняти. В основному – це пагорби, населені пункти і природні рубежі типу річок, ярів. Вони почали дуже активно копати.

"Можна говорити, що російська армія перейшла в оборону по всій ділянці від Херсона до Харкова. Єдине, де вони ще цього не роблять, це Ізюмський і Луганський напрямки", — зазначив Арестович.

Він показав карту, яку розробила аналітична організація ASPI, на якій жовтим кольором позначені ті території, з яких ЗСУ витіснили окупантів (дані на 16 травня).

Жовтим позначено звільнені території від окупантів

Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

"Апетити у них ідуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.

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