Арестович заявив, що кількість промахів окупантів буде більшою

Позаштатний радник глави Офісу президента заявив, що Росія економить високоточну зброю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація вже почала використовувати старі радянські авіаракети типу X-22. Це означає, що Росія економить високоточну зброю.

Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Ракети Росії

"У них є одна неприємність – їхнє кругове можливе відхилення становить 200-300 метрів. Тобто вони дуже-дуже неточні. Це означає, що кількість промахів буде більшою і потраплятимуть частіше по цивільних об'єктах, на жаль", – сказав він.

З іншого боку, за його словами, це означає, що високоточну зброю в Росії економлять.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що в Кремлі гуртуються навколо президента РФ Володимира Путіна. На його думку, в Кремлі побоюються через "розвиток обстановки всередині самої Росії".

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