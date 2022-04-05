Армія Придністров'я злякалася нападати на Одесу

Не пішли жителі Молдови воювати проти свого сусіда / Колаж "Сьогодні"

Збройні формування невизнаної республіки Придністров'я (Молдова) не стали посилювати війська Російської Федерації на одеському напрямку. Вони ненадовго зібралися, але потім були розпущені по домівках.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук журналістам каналу "Україна 24" в ефірі проекту FREEDOM.

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Злякалися

"З першого дня з 24 лютого і досі відслідковували так званий придністровський напрямок. Відзначалася якась активність кілька днів тому. Щось намагалися окупаційні російські війська зробити. Так, ми знаємо, що там так званий миротворчий контингент РФ перебуває на тимчасово окупованій території незалежної Молдови. І таку ж активність спробували виявити військовослужбовці, звичайно, говорю з іронією, так званої армії "Придністровської народної республіки". Але, за нашою інформацією, морально-психологічний стан цих так званих бійців настільки низький, що буквально їх розпустили мало не по будинках", - зазначив Сергій Братчук у ефірі проєкту FREEDOM.

За його словами, у невизнаній республіці всім добре відомо, чим закінчилися всі спроби Росії захопити Одесу.

"Вони просто, м'яко кажучи, бояться вступати у бій з українськими збройними силами. Взагалі переходити кордон і взагалі ступати на землю Одещини, бо розуміють, що будь-яка їхня дія отримає таку протидію приблизно, як спроби російського десанту в перші дні великої війни прощупати нашу берегову оборону. Чим це закінчилося, ми це чудово знаємо", – резюмував Братчук.

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