Армія РФ намагається взяти в кільце Сєвєродонецьк, Білорусь збирає техніку по базах – Генштаб

Україна воює сучасною зброєю, окупанти збирають музейні експонати / Колаж "Сьогодні"

На 97-му добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують захищати нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Донбас

Противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають. Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. Продовжується підготовка ворога до відновлення наступу у напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії. На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

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У сусідів-агресорів

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування супротивником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Відзначено зняття з баз зберігання Республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил РФ.

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На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На півдні

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Обстановка