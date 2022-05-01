Аваков назвав умови, за яких Україна може стати членом НАТО

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Україна ще може стати членом НАТО, вважає ексглава МВС України Арсен Аваков. Про це він розповів телеведучій Людмилі Добровольській в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Арсен Аваков вважає: добре було б, якби Путіна не було. Він нагадав, що цього дня, 30 квітня 1945 року, застрелився Гітлер, а Путін поки що, на жаль, ні. Та тепер слід говорити не про це, а про інші речі, а саме про економіку та гарантії безпеки для України.

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"Коли ми говоримо про економіку та розвиток нашої інфраструктури, зокрема тієї, яка забезпечує нас паливом, ми повинні говорити про безпеку цього функціоналу. Гарантії безпеки, про які почав говорити на Заході президент Зеленський, є актуальними. Що ж це за гарантії, якщо 5-та стаття НАТО не працює", — сказав він.

Аваков переконаний, варто собі пояснити, що система безпеки до повномасштабної війни в Україні та після неї будуть принципово різні. Можливо, замість ООН буде інша організація, будуть інакше працювати інституції НАТО. Іншу функцію отримають двосторонні та тристоронні договори.

"Система гарантій безпеки для України після війни буде симбіозом деяких речей: має працювати система реагування протягом 24 годин", — зазначив він.

На думку Авакова, такі договори можуть бути підписані між Україною, Польщею та Британією, адже вже відомо про близькість позицій цих країн. Вони можуть закрити наше небо та надавати Україні зброю постійно, зокрема засоби електронної боротьби.

"Може бути механізм дво- та тристоронніх договорів, тотальна підтримка зброєю, щось на зразок ленд-лізу, можуть бути блокові угоди. Я б не виключав, що Україна буде членом НАТО, це не фантастика, тоді працюватиме 5-та стаття. Якщо НАТО не здрейфить і поводитиметься гідно в ці місяці війни. Це дасть нам багато, це захистить не тільки нас, а й країни НАТО", — вважає ексглава МВС.

Аваков наголосив, що українська армія стала прикладом для країн НАТО, а також предметом нашої гордості.

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"Ми можемо робити антипутінську коаліцію в Рамштайні, там 43 країни, це нова антипутінська коаліція. Треба залучити всі світові системи безпеки. Сильними мають бути й наші Збройні сили", — сказав він.

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