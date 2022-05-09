Аваков: Путін на параді осквернив Київ та Одесу

Арсен Аваков заявив, що Володимир Путін осквернив на параді Київ та Одесу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін під час параду в Москві 9 травня осквернив Київ та Одесу. Він поклав квіти цим містам-героям Другої світової війни, тоді як російські ракети летіли їх бомбардувати. В іншому "День перемоги" мало чим здивував.

Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

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Аваков наголосив, що до розуміння планів тирана дата 9 травня мало що додала.

"Ми й так розуміли всі його плани, мало чим нас цей день здивував. Мене, мабуть, він здивував ще тільки тим, що набралося, хамло таке, цинізму і поклало квіти містам-героям – переможцям Другої світової війни. Поклав Ленінграду, потім Києву, а потім Одесі", – сказав колишній міністр.

Аваков зазначив, що на цей момент російські ракети летіли бомбити Київ та Одесу.

"Одесу особливо останніми днями. Ось вона – норма цинізму звичайного диктатора", – зазначив він.

Російська цинічна еліта виявила та сформулювала, що "Путін дав задню". На думку Авакова, якщо це так, це означає лише одне – "Акела промахнувся", і розпочнеться підкилимна боротьба, яку ми невдовзі побачимо.

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"Хоч би що це було, це не зміцнення Росії, а значить, ми маємо дедалі більше стратегічних можливостей захистити себе та закріпити свою перемогу", – констатував ексміністр.

Аваков порадив Путіну чекати суду в Гаазі

Аваков побажав бункерному вождеві долю людини, яка, закутавшись у плед, чекає суду в Гаазі.

"Путін (на параді до Дня перемоги. – Ред.) сів на стільчик серед ветеранів з ковдрочкою, прикривши коліна. Саме такою має бути його доля найближчим часом – сидіти закутаним у ковдрочку на лавці, і обов'язково, щоб вона була на міжнародному суді", – сказав Аваков.

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