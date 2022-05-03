Автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

З Маріуполя евакуювали українців до Запоріжжя / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

З "Азовсталі" вдалося евакуювати понад 150 людей, зокрема близько 20 дітей. Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Сьогодні.

При цьому вона заявила, що окупанти зірвали евакуацію з Токмака та Василівки Запорізької області.

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"Росія порушила взяті на себе зобов'язання. Домовленості були такими, що ми у Токмаку на Луначарському кінці, а також у Василівці візьмемо людей, які вийдуть на евакуацію та зможуть врятуватися. Росія змінила свої домовленості", – сказала вона.

/ Фото: "Сегодня"

Автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі", вже прибули до Запоріжжя.

Гумкоординатор ООН повідомив, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних осіб з "Азовсталі".

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Ситуація у Маріуполі

Цілу ніч по території заводу "Азовсталь" працювала ворожа корабельна артилерія. Про це розповів замкомандира батальйону "Азов", який залишається на території комбінату разом з сотнями цивільних осіб. Загинули дві цивільні жінки. Понад 10 цивільних дістали поранення різного ступеня складності.

За словами представника "Азова", зараз російські солдати намагаються всіма наявними силами штурмувати територію підприємства, де все ще перебувають цивільні особи.

Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, оскільки у людей закінчуються вода, їжа та медикаменти

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