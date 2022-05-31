Азарова підозрюють у держзраді через угоду з Росією — розпочато розслідування

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Державне бюро розслідувань отримало дозвіл суду на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Його підозрюють у скоєнні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Відповідне рішення ухвалене одним із судів Києва, повідомляють на сайті ДБР.

Встановлено, що, підписуючи 21 квітня 2010 року Угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, колишній прем'єр діяв на користь Росії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, її обороноздатності, державній та економічній незалежності.

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Зміст та умови цієї угоди були нав'язані в Москві президентом РФ Дмитром Медведєвим напередодні його підписання 21 квітня 2010 року, йдеться у заяві ДБР.

За версією слідства, Азаров повністю розумів наслідки підписання цієї угоди для України, але створив умови для продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років. Завдяки цьому замість того, щоб виводити свою техніку та особовий склад з території України, РФ змогла їх нарощувати, після чого використала під час окупації АР Крим та Севастополя у 2014 році.

ДБР зазначає, що всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт угоди перед підписанням навіть не пройшов правову експертизу.

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Слідчі ДБР отримали оригінали документів, що свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва РФ. Ці вчинки здійснювалися за попередньою змовою групою осіб — колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим із тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва у цьому кримінальному провадженні оголошені в розшук.

Справа проти Януковича