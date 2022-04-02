"Азов" за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини окупантів

Деякі окупанти потрапили в полон до наших бійців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Крім того, загарбники потрапляються в полон до наших військових.

Про це повідомляє полк "Азов" у Twitter.

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"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. Також є окупанти, що потрапили в полон. Боротьба за український Маріуполь триває", — йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів

Російські військові зазнають великих втрат на війні проти України. Наші захисники знищили 4589 одиниць військової техніки окупантів, у боях загинуло майже 18 тисяч солдатів РФ.

Втрати ворога станом на 2 квітня 2022 року становлять: