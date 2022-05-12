"Азовсталь" не повинен стати військовою трагедією XXI століття: головні заяви влади за 12 травня

Росія не хоче евакуації. Вона планує знищити всіх захисників "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 78 день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Донбас і утримати коридор у Крим, а тим часом російська економіка продовжує зазнавати втрат.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 12 травня.

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Президент України підбив підсумки 77-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 12 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і повідомив, що Палата представників Конгресу США проголосувала за новий пакет підтримки для України на суму майже 40 мільярдів доларів. Тепер за нього мають проголосувати у Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності.

"Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі, в адміністрації за цю підтримку. Ці кошти будуть використані максимально швидко та без бюрократії для посилення захисту України. Насамперед це зброя та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування військових злочинів окупантів, підтримка дипломатичної роботи і т.д.", – сказав Зеленський.

Президент також відзначив рішення США щодо програми ленд-лізу.

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"Я вдячний особисто Президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення. Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам всього, що потрібно для оборони. Хоча формально це як позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно По-перше, ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не потрібно шукати варіанти, як за це все заплатити... По-друге, тепер із ленд-лізом Президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання", – пояснив Зеленський.

Український лідер розповів, що Україна обговорила тему гарантій безпеки на зустрічі "Великої сімки".

"8 травня наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати гарантії. Не щось у меморандумі, не якесь декларативне устремління до якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично значущі, а й прописані так, щоб було ясно: що саме, хто саме і як саме нам гарантує. Дай Боже", – сказав він.

Поінформував Зеленський і про переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики говорили про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію та нові санкції проти Росії.

Російська економіка продовжує зазнавати втрат

Російська економіка продовжує зазнавати втрат і це наближає перемогу України. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

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Єрмак зазначив, що німецька компанія Siemens оголосила про вихід із російського ринку через війну Росії та України.

"Там вирішили приєднатися до міжнародної спільноти в засудженні війни. Прибутки компанії впали, а ризики через антиросійські санкції збільшилися. Російська економіка продовжує втрачати і це наближає перемогу України", – написав Єрмак.

"Азовсталь" не має стати військовою трагедією XXI століття

Україна та світова спільнота мають зробити все, щоб "Азовсталь" не став військовою трагедією ХХІ століття. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефір французького телеканалу LCI, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначила Верещук, зараз головним та єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є створення гуманітарного коридору для евакуації тяжко поранених захисників "Азовсталі". Лише після досягнення домовленостей та порятунку цих людей можливі подальші переговорні кроки.

"Я вважаю, що ми повинні зробити абсолютно все, щоб трагедія "Азовсталі" не залишилася в підручниках історії воєн найбільшою трагедією ХХІ століття,- завила Ірина Верещук.- Нам потрібен гуманітарний коридор, щоб розпочати діалог. І якщо він відбудеться, то люди, які хочуть врятуватися, отримають такий шанс. Саме це залежить від росії, і саме це є зараз предметом перемовин. Лише тоді можна говорити про будь-які інші кроки", – сказала віце-прем'єр.

Водночас Верещук констатувала: гуманітарні коридори зараз організовуються дуже важко, адже Росія не хоче евакуації.

"Насправді росія не хоче жодної евакуації. Вона планує знищити всіх і вся. Лише ви, шановні журналісти, світова спільнота, народи цивілізованого світу – не даєте це зробити! Ваш фокус уваги – на "Азовсталі" – і це не дозволяє агресору розбомбити й знищити усіх, хто там перебуває. І це наша з вами спільна справа – не дозволити вбити людей, які не можуть себе захистити", – наголосила вона.

Окупанти намагаються захопити Донбас і утримати коридор у Криму

Російські окупанти продовжують наступ на Сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору із тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 травня.

"Крім того, російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту у Шосткінському районі Сумської області", – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

"З метою доукомплектування постраждалих підрозділів та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив у певний район близько 300 одиниць озброєння та військової техніки. На Донецькому напрямі підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Основним завданням. контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєверодонецька", – розповіли в Генштабі.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів та одну зенітну установку противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу "Орлан-10".

Втрати російських окупантів становлять 26 650 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 26 650 солдатів та 1195 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:

Особового складу – 26650 (+300) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1195 (+8) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниць

Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці

РСЗВ – 191 (+6) одиниця

Коштів ППО – 87 (+0) одиниці

Літаків – 199 (+0) одиниць

Вертольотів – 161 (+1) одиниця

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць

Кораблів/катерів – 13 (+1) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)

Спеціальної техніки – 41 (+0)

Крилатих ракет – 94 (+0)

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

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