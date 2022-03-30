Байден сьогодні переговорить із Зеленським

Байден обговорить із Зеленським подальшу підтримку США. Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден поговорить сьогодні, 30 березня, з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив офіційний представник Білого дому, передає CNN.

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Дзвінок запланований на 10:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом) "для обговорення нашої постійної підтримки України перед російською агресією".

Телефонна розмова пройде після того, як Байден та інші офіційні особи США висловили крайню обережність у зв'язку з сигналами про те, що Росія згортає свої війська під Києвом, припускаючи, що вони чекали на сильніші ознаки деескалації, перш ніж оцінювати наміри Москви.

"Побачимо. Я нічого не читаю, доки не дізнаюся, які їхні дії. Подивимося, чи виконають вони те, що пропонують", – сказав Байден у Білому домі.

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