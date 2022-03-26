Байден розпочав зустріч із Кулебою та Резніковим у Варшаві

Байден зустрічається з главами МЗС та Міноборони України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден розпочав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим у Варшаві. Представники країн обговорюють війну РФ проти України та способи збільшити обороноздатність нашої країни.

Про це пише "Українська правда".

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Це перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Як повідомив Кулеба у Twitter, також українські представники зустрілися з державним секретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Фото Дмитра Кулеби

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", – написав Кулеба.

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Дмитро Кулеба після зустрічі 2+2. Фото "Сьогодні"

Що сказав Кулеба після зустрічі:

жодна інша країна світу не допомогла так багато напередодні агресії і з моменту початку, як США. Це треба визнати. Ми вдячні.

сьогодні ми отримали чітке запевнення від Байдена і колег-міністрів, що США будуть з Українлю до перемоги. Ніщо не похитне їхню підтримку.

дуже чітко проговорили конкретні речі, які будуть робити США і Україна, щоб досягнути перемоги. Сьогодні ми шукали не лише тактичні рішення, а і системні стратегічні рішення, яким чином ще сильніше зміцнити цей фронт стримування Росії.

Росія є найбільш підсанкційною країною в світі. Є кілька великих тем на слуху, наприклад, ембарго на купівлю російської нафти і газу, але є багато тем, де треба маленькими рішеннями закручувати гайки і працювати з третіми країнами, щоб Росія через них не обходила санкції. Робота ця ведеться щодня.

Європа зараз не готова одномоментно відмовитись від нафти і газу, але вона почала ухвалювати рішення, які зменшують її залежність від російської нафти і газу. Дуже важливо, що за останні два дні Європа відмовилась переходити на рублі в оплати нафти і газу. Це теж санкція.

ми зараз з ЄС працюємо над п'ятим пакетом санкцій, передаємо їм факти, прізвища, назви компаній. Тому санкції неодмінно будуть найближчим часом.

США виділять Україні $1 мільярд

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям та постраждалим від війни з Росією.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 тисяч українців та інших, які рятуються від російської агресії".