Байден заявив, що Зеленський не хотів чути про вторгнення РФ. У президента відповіли

США били на сполох щодо підготовки Росії до вторгнення в Україну до 24 лютого. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про прийдешнє повномасштабне вторгнення Росії. Водночас у Вашингтоні не мали сумнівів, що президент РФ Володимир Путін збирався "перетнути кордон".

Про це заявив президент США Джо Байден, пише "Радіо Свобода".

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Заява Байдена

"Я знаю, що багато людей думали, що я перебільшую", – сказав Байден, маючи на увазі попередження про можливість нападу з боку Росії.

Однак він також заявив, що в США були "дані на підтвердження оцінки". Крім цього, Джо Байден зазначив, що "нічого подібного не було з часів Другої світової війни":

"Я знав, що у нас є дані, що підтверджують, що він (президент Росії Володимир Путін. – Ред.) збирався перетнути кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути", – сказав президент США.

Видання зазначає, що США почали бити на сполох щодо підготовки Росії до вторгнення до України задовго до того, як 24 лютого Путін оголосив про "спецоперацію".

Відповідь України

Речник президента України Сергій Нікіфоров прокоментував заяву президента США, наголосивши, що Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед її широкомасштабним вторгненням, але партнери "не хотіли чути".

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За його словами, в той період президент України провів три-чотири телефонні розмови з Джо Байденом, під час яких вони детально обмінювалися думками та оцінками ситуації.

"Тому фраза "не хотів чути", ймовірно, вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", – зазначив Сергій Нікіфоров.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили на зустрічі 9 червня санкції проти Російської Федерації та військову допомогу Україні. Крім цього, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США прагнуть досягти дипломатичного рішення з розблокування українських портів у Чорному морі. Він натякнув, що американські військові можуть зробити свій внесок у разі потреби.