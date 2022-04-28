Байден: Заяви Росії – це свідчення її поразки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заяви Кремля про нібито втягування НАТО у війну на території України свідчать про слабку позицію РФ. У цьому впевнений президент США Джо Байден.

"Мене це (заяви російської влади. – Ред.) непокоїть, тому що це свідчить про відчай, який відчуває Росія. Тому що вони по суті зазнали невдач, тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але це просто рефлексія – це свідчення їхньої невдачі, їхньої поразки", – каже Байден.

Тези про те, що надання Україні військової допомоги і озброєнь є прямим втручанням НАТО у війну Байден називає простим виправданням їхньої поразки. А крім того, з боку Росії нерозумно робити легковажні заяви про застосування ядерної зброї, упевнений президент США.

Реклама

Підтримка України з боку США

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну і надавати їй необхідну допомогу у війні, яку розпочала Росія. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден наголосив, що США не воюють з Росією, але поки не припиняться військові злочини росіян на українській території, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.