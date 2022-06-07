Без головного убору не обійтись? Погода на 7 червня по всій країні

Прогноз погоди в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 7 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує жителів усіх областей. Сьогодні температура повітря буде високою – такою, яка й притаманна літній порі. Цього дня люди сміливо можуть вирушати на роботу або прогулянки без парасольки, оскільки вона точно не знадобитися. Що особливо потрібно – це головний убір, який захищатиме від сонця.

У всіх областях України, окрім півострова Крим, очікується тепла погода, без опадів.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні по всій країні стовпчики термометрів коливатимуться від 24 до 29 градусів тепла. Погода буде ясною. Вітер – східний, 6-8 м/с. Попри те, що на півострові Крим очікуються дощі, грози не прогнозують.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 24 до 29 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +24...+27 градусів.

У північних регіонах – 24-27 градусів тепла. На півдні очікується 25-28 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві прогнозують ясну погоду, без опадів, 25-27 градусів тепла, а у Сімферополі дощитиме – +25…+27 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Реклама

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.