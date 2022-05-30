Битва за Донбас досягла максимальної інтенсивності: названі "гарячі точки"

Бойові дії на Донбасі активізувалися / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська активізували бойові дії на Донбасі з метою оточити підрозділи ЗСУ, українських військових штурмують на кількох напрямках.

Про це на брифінгу 30 травня заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, якого цитує УНІАН.

Реклама

"Російське командування задіяло усі сили і здійснює спроби оточити наші війська на Донеччині і Луганщині. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити у глибину нашої оборони", – повідомив Мотузяник.

За його словами, окупанти пішли на штурм одночасно на декількох напрямках.

"Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", – сказав представник Міноборони.

Він додав, що українські війська проводять оборонну операцію та завдають окупантам втрат на усіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Реклама

Мотузяник також розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку:

"Щодо самого Сєвєродонецька: ситуація важка, на околицях уже точаться вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад, десь йому не вдається – він відходить".

За його словами, ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.