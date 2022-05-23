Битва за Донбас: у Генштабі назвали ключовий для окупантів напрямок

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстріли та спроби атакувати на сході й півдні України, розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони в незаконно анексованому Криму і створюють на захоплених територіях "комендатури". На Донбасі окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку, щоб оточити підрозділи ЗСУ і захопити Луганщину.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи 89-ту добу війни в Україні.

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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території РБ залишається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.

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На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів.

Ворог, підтримуваний артилерією, відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.

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На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони та цивільні об'єкти в Лимані.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.

Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев'ятнадцять так званих комендатур.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони на території північно-західної частини тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.

У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 становили:

особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0) одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 одиниць особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.