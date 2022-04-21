Битва за Донбас: на Луганщині ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів

Окупанти втратили ЗРК, танк і 10 одиниць бронетехніки / Фото: Колаж: Сьогодні
В Луганській області російські окупанти намагаються закріпитися в Рубіжному і штурмують Попасну. Бійці ЗСУ відбили дев'ять атак противника.
Про це повідомила у Facebook Луганська обласна державна адміністрація.
"На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.
В Луганській ОДА також зазначили, що ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.
У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня
Генеральний штаб Збройних Сил України відзвітував про те, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 900 осіб;
- танків – 815 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2087 одиниць;
- артилерійських систем – 391 одиниця;
- РСЗВ – 136 одиниць;
- засобів ППО – 67 одиниць;
- літаків – 171 одиниця;
- вертольотів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1504 одиниці;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.