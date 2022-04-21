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Битва за Донбас: на Луганщині ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів

Павло Заяць
21 квітня, 08:40
Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів і чимало бронетехніки

Окупанти втратили ЗРК, танк і 10 одиниць бронетехніки / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області російські окупанти намагаються закріпитися в Рубіжному і штурмують Попасну. Бійці ЗСУ відбили дев'ять атак противника.

Про це повідомила у Facebook Луганська обласна державна адміністрація.

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"На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.

В Луганській ОДА також зазначили, що ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня

Генеральний штаб Збройних Сил України відзвітував про те, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 20 900 осіб;
  • танків – 815 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2087 одиниць;
  • артилерійських систем – 391 одиниця;
  • РСЗВ – 136 одиниць;
  • засобів ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 171 одиниця;
  • вертольотів – 150 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1504 одиниці;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.