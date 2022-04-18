Бізнес-партнер Киви допомагав російському генералу відмивати гроші в Україні – ДБР

Іллю Ківу підозрюють у допомозі російському генералу Валерію Капашину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Так, нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

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Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

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Фото: ДБР

Кива-зрадник