Блінкен назвав головну мету Путіна у війні проти України

Блінкен заявив, що Путін хоче знищити українську ідентичність / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Росії Володимир Путін у війні проти України ставить перед собою мету знищити українську ідентичність.
Про це написав у Twitter глава Держдепу США Ентоні Блінкен після відвідання Українського інституту Америки в Нью-Йорку.
"Частиною війни Путіна є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити – війна Кремля проти України не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", – зазначив держсекретар США.
Нагадаємо, Український інститут Америки – культурна установа українців у США, заснована у 1948 році. Інститут є осередком збереження творів української культури та допомоги українцям у США.
Блінкен розповів про нову небезпечну зброю Путіна
Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї у війні. Він закликав Кремль припинити блокаду українських портів, щоб відновити експорт продовольства для мільйонів людей у всьому світі.
"Схоже, російський уряд вважає, що використання їжі як зброї допоможе добитися того, чого не вдалося її вторгненню – зламати дух українського народу", – сказав держсекретар США.