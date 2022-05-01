Блінкен повідомив Кулебі про плани повернути американських дипломатів до Києва "якнайшвидше"

Дмитро Кулеба (ліворуч) та Ентоні Блінкен (праворуч). Фото: Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 33 мільярди доларів та повернення американських дипломатів до Києва.

Про це йдеться у заяві керівника пресслужби. Держдепартаменту Неда Прайса за підсумками переговорів.

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"Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед жорстокою агресією Росії. Держсекретар представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, у тому числі про перші візити до Львова цього тижня та про плани повернутися до Києва якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Держсекретар та міністр закордонних справ обговорили звернення Байдена до Конгресу США щодо надання безпеки, економічної та гуманітарної допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, щоб дати Україні можливість перемогти у війні з Росією.

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