Найближчі тижні будуть нерівномірними – звернення Арестовича (відео)

Олексій Арестович знову звернувся до українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що за останню добу стан російських окупантів та становище українських військ не змінилися.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Головне з того, що сказав Арестович

ЗСУ розпочали тактичні контрнаступи у Сумській та Харківській областях, а також продовжують це робити у Київській та Херсонській областях

Російська армія сконцентрувалася на двох завданнях: оточити війська в зоні ООС із захопленням Маріуполя та утримати Херсон

Найближчі тиждень-два будуть нерівномірними — будуть повідомлення як про звільнені території, так і про непросту ситуацію, особливо на сході України

Арестович закликав українських військових не знущатися над військовополоненими, бо це військовий злочин — з полоненими слід поводитися виключно згідно з міжнародними конвенціями

Путін чекає на призов, щоб відправити в Україну строковиків – Арестович

Російські війська, які нахабно вторглися в Україну в ніч на 24 лютого, продовжують спроби просунутися у напрямку Києва та захопити Чернігів. Це благополучно відбивається нашими військовими, які подекуди йдуть у контрнаступ. Також очікується, що після 1 квітня Росія направлятиме в Україну своїх строковиків. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного брифінгу.

"Протягом минулої доби істотних змін не відбулося. Нова гаряча точка – це Славутич, жителі якого чинять героїчний громадянський опір загарбникам і зараз у місті відбувається величезний мітинг з українськими прапорами. Місто-герой, місто ліквідаторів, місто співробітників Чорнобильської АЕС дає відсіч російським загарбникам", – наголосив Арестович.

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