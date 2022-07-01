Ближче до членства у ЄС. Зеленський, Шмигаль і Стефанчук підписали у Раді історичну заяву

Керівники гілок влади в Україні підписали спільну заяву. / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівники гілок влади – президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова ВР Руслан Стефанчук – підписали у Верховній Раді спільну заяву задля досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Реклама

Зеленський зазначив, що Україну потрібно підготувати до початку переговорів про членство в ЄС. На цьому шляху Верховну Раду чекає нелегка робота.

Водночас президент оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в ЄС.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом до єдності усіх гілок влади і доказом нашого прагнення досягти стратегічної мети, яка полягає у повноцінному членстві у Європейському Союзі", – сказав Зеленський.

За його словами, підписання цієї заяви має таке ж значення, як підписання заявки на вступ до ЄС.

Реклама

"Нам потрібно було 115 днів, щоб отримати статус кандидата у члени ЄС. Наш шлях до повноцінного членства не має тривати десятки років. Ми маємо пройти цей шлях настільки швидко, наскільки це можливо, і це залежить від нас, як швидко ми будемо рухатися. Ми повинні робити свою роботу бездоганно, щоб наші друзі в ЄС так само швидко схвалили ще одне історичне рішення", – заявив Зеленський.

Шлях України до членства в ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. Напередодні деякі голови європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

23 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та привітав націю з цим переломним моментом у житті нашої країни.

Реклама

23 червня країни Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, переломним моментом у рішенні щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС став візит до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, як зміниться життя українців після вступу до Євросоюзу.