Бойченко: Зрадник від ОПЗЖ розстрілював в Маріуполі людей під час евакуації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав прізвище колаборанта від ОПЗЖ, який коригував вогонь та розстрілював мирних місцевих, які намагались евакуюватись з міста. Про це він розповів в інтерв’ю Наталі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

"Є колаборанти, найголовніший серед яких – фракція ОПЗЖ. Серед них є колаборант Іващенко, який коригував вогонь та розстрілював евакуаційну колону", — сказав він.

Бойченко додав, що саме Іващенко також розстрілював склади з продовольством, він же "проголосив себе мером у так званій республіці ДНР, з ватажком якої скрізь ходить". На нього, за словами Бойченка, вже чекає суворе покарання, яке "підписали" українські спецслужби.

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"Спецслужби вже його відпрацювали, вирок вже на нього чекає з нетерпінням, я б сказав", — уточнив очільник Маріуполя.

Бойченко розказав, що є й інші колаборанти, які проголосили себе секретарями, заступниками та фінансовими експертами від нової влади. Окупанти примушують їх якомога швидше відновити видимість життєдіяльності міста.

"Їх жорстко під автоматами штурмують, щоб вони якомога швидше запускали роботу міста. Вони не розуміють, що зворотнього шляху в них немає", — сказав він.

Але ключове, що, на думку Бойченка, варто розуміти, ці ж люди у 2014 році разом зі своїм політичним керівництвом, яке ховалося в Криму та Росії, закликали в Україну "русский мир", в кінцевому результаті спровокувавши загибель 20 тисяч мирних маріупольців.

"Росіяни виявилися безсилі проти українського духу та професійності українських військових. Вони вгризалися в місто системами залпового вогню, просто руйнуючи його та вбиваючи в людей, прекрасно розуміючи, що саме роблять", — зазначив Бойченко.

На переконання мера Маріуполя, цього виявилось замало, тож ворог підняв літаки.

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"Окупанти приходили, як на роботу, вивантажували бомби та летіли за новими. Цього теж виявилось недостатньо, щоб скорити місто, вони пригнали кораблі. І увесь цей процес координували "друзі" з ОПЗЖ", — розповів він.

Мер Маріуполя назвав колаборантів ворогами, які сприяли руйнуванню міста й масовим вбивствам мирного населення.

Про кого казав Бойченко

Ймовірно, під колаборантом Іващенком мер Маріуполя мав на увазі депутата Маріупольської міської ради від проросійської партії ОПЗЖ Костянтина Іващенка, який був призначений російськими військовими тимчасовим очільником окупаційної "адміністрації" Маріуполя.

Він був керівником машинобудівного підприємства "Азовзагальмаш", яке займалося виробництвом вагонів. Після початку російської агресії на Донбасі воно зупинило роботу, а Іващенко налагодив незаконний продаж обладнання заводу на металобрухт. Відзначався проросійськими поглядами та заявляв, що Україні "потрібно відмовитися" від своїх територій і визнати ОРДЛО.

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