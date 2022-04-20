Бойченко закликав жителів Маріуполя евакуюватися: Україна чекає на вас

У Маріуполі можна евакуюватись із міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. Виїхати можна сьогодні, 20 квітня. Евакуація розпочнеться о 14:00.

Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

Реклама

Деталі

Сьогодні, 20 квітня, о 14:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Визначено точку збору та посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу.

З подальшою додатковою посадкою людей у двох локаціях:

Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління "Азовсталі"

Бульвар Шевченко на кільці біля Порт-Сіті

Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Реклама

"Рідні маріупольці, за ці довгі та неймовірно важкі дні ви виживали у нелюдських умовах. Ви знаходилися в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжі, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете у безпеці. Вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати із міста. Сьогодні ці люди у безпеці. Дорогі маріупольці, Україна чекає на вас. Ми чекаємо на вас", – сказав Бойченко.

Крім того, мер звернувся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці.

"Якщо у вас залишилися родичі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", – додав міський голова.

Реклама

Локації для евакуації з Маріуполя

Ситуація у Маріуполі