Бріджит Брінк – 25 років у Держдепі, картинг та барабан. Що відомо про нового посла США в Україні

Бріджіт Брінк продуктивно працює і активно відпочиває. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден оголосив про висування кандидатури Бріджит Брінк на посаду нового посла США в Україні. Про це повідомила пресслужба Білого дому. Сайт "Сьогодні" з'ясував, хто така Бріджит Брінк і що про неї відомо.

Повернення американських дипломатів у Київ та призначення нового посла

У неділю, 24 квітня, до Києва з офіційним візитом прибули державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським американські чиновники повідомили, що співробітники американського посольства, які покинули Київ перед вторгненням Росії 24 лютого, повернуться в столицю України вже цього тижня. Крім того, Блінкен і Остін поінформували про призначення невдовзі посла США в Україні, якого не було майже три роки – з відкликання Марі Йованович у травні 2019 року.

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25 квітня пресслужба Білого дому повідомила, що президент Байден оголосив про висунення кандидатури на посаду посла США в Україні – Бріджит Брінк, яка тепер є послом США в Словаччині.

Чутки про те, що Байден визначився з кандидатом на пост посла в Україні, з'явилися ще взимку. 31 січня інформагентство Bloomberg повідомляло, що Бріджит Брінк є фаворитом серед претендентів, оскільки вона є дипломатом з великим досвідом роботи у Східній Європі й може виявитися корисною на тлі зростання напруженості у відносинах між Києвом та Москвою.

Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрілися з Володимиром Зеленським / Фото: Офис Президента Украины

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Що відомо про Бріджит Брінк

Бріджит Брінк народилася в Мічигані, закінчила приватний "Кеньйон-коледж" у штаті Огайо, здобувши ступінь бакалавра політичних наук. Також вона закінчила дві магістратури у престижній Лондонській школі економіки – у галузі міжнародних відносин та політичної теорії.

Брінк, крім англійської, вільно говорить російською та сербською мовами, а також має базові навички у грузинській та французькій мовах. Брала участь в американських дипмісіях у Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

У Держдепартаменті США Брінк працює 25 років. Своє перше призначення за кордон вона отримала в посольство США у Белграді (Сербія), де працювала співробітником політичного та консульського відділу у 1997-1999 роках, у розпал війни на Балканах. Після Сербії Брінк була призначена співробітницею американського посольства на Кіпрі, де працювала до 2002 року.

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У Держдепартаменті США Бріджет Брінк працює 25 років / Фото: Wikipedia

Протягом кількох років обіймала посаду спеціального помічника заступника держсекретаря США з політичних питань. У цій ролі вона курувала питання зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південноєвропейськими державами.

У 2005-2008 роках Брінк очолювала політико-економічний відділ посольства США в Тбілісі (Грузія), війну з якою в 2008 році якраз розв'язала Росія.

Після цього Бріджит Брінк кілька років пропрацювала у Вашингтоні на посаді заступника директора департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. Коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатора розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

У 2011 році Брінк знову повернулася до Грузії – як заступниця голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті (Узбекистан), де Брінк працювала у 2014-2015 роках.

У 2015 році її призначили заступницею помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії. На цій посаді Брінк відповідала за проблематику затяжних конфліктів у Європі, а також відносин США зі Східною Європою та країнами Кавказу.

Брінк відповідала за відносини США зі Східною Європою та країнами Кавказу / Фото: Wikipedia

У травні 2019 року Бріджит Брінк була вперше призначена послом США. Тодішній президент Дональд Трамп відправив її представляти Америку в Словаччині. Нині Брінк все ще працює в Братиславі.

У травні 2019 року Бріджіт Брінк була призначена послом США / Фото: Instagram

В Instagram у Бріджит Брінк 643 підписники та 112 публікацій. Дипломатка публікує фотографії ділових зустрічей та особистого життя. Судячи з облікового запису посла в соцмережі, вільний від роботи час вона проводить активно – займається спортом та відвідує концерти. Наприклад, Новий, 2022-й рік Брінк зустріла із сім'єю на словацькому гірськолижному курорті Низькі Татри, а в 2021 році каталася на велосипеді, картингу та грала на барабанній установці свого сина.

Крім того, американський посол кілька разів відвідувала Словацький національний театр та ходила на концерт Словацької філармонії.

У вільний від роботи час Бріджіт Брінк віддає перевагу активному відпочинку з сім'єю / Фото: Instagram

Кого змінила Брінк

Посада посла США в Україні вакантна понад два роки. У травні 2019 року за два місяці до офіційного закінчення строку повноважень США відкликали свого посла в Україні Марі Йованович. Імовірною причиною такого рішення Держдепартаменту США став скандал, який спалахнув на початку березня 2019 року. За кілька тижнів до чергових президентських виборів в Україні Йованович у досить відвертій як для іноземного дипломата промові закликала українську владу звільнити спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Марі Йованович була відкликана у США у травні 2019 року. Фото: uatv.ua

Того-таки місяця Йованович стала об'єктом звинувачень від генерального прокурора України Юрія Луценка. В інтерв'ю американському виданню The Hill генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що посол США Йованович на першій їхній зустрічі передала йому список осіб, яких не можна переслідувати.

У Державному департаменті США назвали твердження Луценка про отримання такого списку "повною вигадкою". Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "список недоторканних" осіб, про що він заявляв раніше.

Після Йованович її обов'язки виконували колишній посол США в Україні Вільям Тейлор і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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