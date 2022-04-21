Британія вирішуватиме питання допомоги Україні без схвалення НАТО – Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії зробив заяву / Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія залишила за собою право діяти Україною самостійно.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, пише ЗнайUA.

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"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", – сказав він.

Таку заяву він зробив під час чергового звернення до народу.

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

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"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважча ситуація – це битва за Донбас. Окупанти стягують туди всі свої сили. Ситуація в ООС впливатиме на перебіг війни.

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