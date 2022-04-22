Британське посольство відновлює роботу у Києві

Великобританія відновить роботу посольства у Києві / Колаж "Сьогодні"

Великобританія відкриє своє посольствов Україні наступного тижня.

Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.

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"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наш посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякую Мелінді та її команді за важку роботу та стійкість. Ми підтримуємо Україну", – написала Трас.

Ситуація із дипломатами

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