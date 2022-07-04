Буданов озвучив версію "Сьогодні" про причину масованих обстрілів України

Кирило Буданов назвав причиною ракетних обстрілів України Сергія Суровікіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Масовані ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні не пов'язані з відступом окупантів з острова Зміїного. Причиною цього є те, що Москва змінила керівника так званої "спецоперації". Наразі це Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ.

Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, вихід росіян з острова Зміїного і смертоносний обстріл ракетами Одеської області – абсолютно не пов'язані між собою фактори.

"Взагалі питання, чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет, має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє", – пояснив Буданов.

Також глава української розвідки наголосив, що Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їхні ракети.

"Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно й виправдовуються", – додав Буданов.

Він також назвав Росію "монстром з ядерною палицею", який, на думку начальника розвідки, буде загрожувати всьому світові у нових і нових країнах, поки це питання глобально не вирішать.

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Що відомо про нового командувача війною в Україні

Сергій Суровікін

Після відсторонення Олександра Дворнікова від командування кровожерливою "спецоперацією" Путіна її очолив головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровікін. В ніч на 25 червня Україну сколихнула серія ракетних ударів – окупанти випустили 52 ракети. У такий спосіб новий командувач, ймовірно, хотів показати свою ефективність.

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Оскільки Суровікін – головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, у нього під рукою були всі літаки і ракети, включаючи надзвукові літаки Ту-23М3, що засвітилися під час обстрілу 25 червня.

Зранку 26 червня Росія вдарила ракетами по Києву, влучивши в багатоповерхівку. Під завалами опинилися люди, було відомо про щонайменше одного загиблого.

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили у торговельний центр у Кременчуці. За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по ТЦ загинуло 19 мирних жителів, ще 66 осіб постраждали, з них 26 людей госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Вночі 1 липня потужно обстріляли Одеську область. Ракети влучили у цивільні об'єкти — 9-поверхівку та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару загинула 21 особа (16 осіб – житловий будинок та 5 осіб – база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 39 осіб, які госпіталізовані до лікарні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив перестановку кадрів командування так званою спецоперацією Росії.