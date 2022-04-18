Мета Путіна – знищення України: головні заяви влади за 18 квітня

Путін все ще хоче силоміць повернути Україну в російську сферу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 54-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються активізувати бойові дії на Донецькому та Таврійському напрямах, а тим часом у Верховній Раді прогнозують дату завершення війни.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 18 квітня.

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Президент України підбив підсумки 53-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 18 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та привітав християн західного обряду з Великоднем.

"Найрадісніше християнське свято. Свято перемоги життя над смертю. Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. І я щиро бажаю кожному та кожній миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб вже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни, а правда подолає будь-яку брехню окупантів", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що чудовий подарунок до свята зробила наша команда на "Іграх непокорених", у яких беруть участь ветерани та військовослужбовці. Першого ж дня змагань, які стартували в Нідерландах, українці завоювали "золото", "срібло" та "бронзу".

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"Родіон Сітдіков завоював "золото" у штовханні ядра. Артем Лукашук та Іван Герецун принесли Україні "срібло" та "бронзу" у стрибках у довжину. Дякую вам, хлопці, від усіх нас, від усіх українців!" – сказав він.

Водночас президент зазначив, що хоч би яким був день і яким би не було свято – для всіх у владі завдання незмінне. Працювати навіть не на 100, а на 200%, щоб забезпечити нашу оборону. Забезпечувати Україні зброю, фінансову підтримку та решту поставок.

"Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись принесло славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі інші міста та інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все для забезпечення оборони. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає дійсно всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси і притримує свою допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані", – наголосив Зеленський.

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Розповів президент і про обстріли ворогом Харкова.

"Станом на цю хвилину у списку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених. Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", – заявив Зеленський.

За його словами, окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР". Переводять цю територію на рублеву зону і підпорядковують адміністративній машині Росії.

Президент закликав західних партнерів до термінових заходів стримування російської агресії.

"Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакета. Повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Необхідність ембарго на поставку нафти з Росії зростає з кожним днем. Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для спроби дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", – заявив Зеленський.

У Верховній Раді спрогнозували дату завершення війни з Росією

Гаряча фаза війни Російської Федерації проти України завершиться за два-три тижні, а повністю війна має завершитися протягом двох-трьох місяців. Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"З урахуванням тих результатів, які ми маємо сьогодні, враховуючи, що наші Збройні сили продемонстрували, як вони можуть відтісняти ворога з українських земель, з урахуванням того, що західні партнери змінили не лише свої оцінки того, що Україні потрібні терміново нові зразки озброєння і вони вже надходять до ЗСУ, я прогнозую, що гаряча, рішуча фаза війни – це там два-три тижні, а війна повністю має завершитись протягом двох-трьох місяців", – сказав він в ефірі національного телемарафону "UA. разом".

Федір Веніславський: "Війна має завершитися протягом двох-трьох місяців" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Головна мета Росії – це операція щодо знищення державності України

Головна мета військової агресії Росії – операція зі знищення державності України. Для відображення навали окупантів наша країна насамперед потребує артилерійських систем, танків, зенітних установок і радіоелектронної розвідки.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили в Telegram-каналі ГУР МО. Він наголосив, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися – він, як і раніше, хоче знищити Україну як державу.

"Як досягти цієї мети – Росія так до кінця і не зрозуміла. Це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу", – сказав він.

Буданов підкреслив, що цього не було і не може статися, особливо після звірств та військових злочинів, свідками яких є весь світ. Він також додав, що для відбиття російської агресії Україні зараз потрібні насамперед артилерійські системи, бажано німецькі, чия армія у них особливо сильна.

"І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка", – зазначив керівник ГУР.

Окупанти намагаються активізувати бойові дії на Донецькому та Таврійському напрямах

Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 18 квітня.

Наголошується також, що на Слобожанському напрямі російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються завдавати вогневого ураження підрозділів наших військ. З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дубровно. Удачі не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому та Таврійському напрямах противник намагається активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ та Покровське. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Противник безуспішно намагався закріпитися в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка. Успіху також не було.

"Очікується, що супротивник продовжить ведення бойових дій для виходу на адміністративні кордони Херсонської області", – заявили у Генштабі.

Втрати російських окупантів становлять 20 600 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів та 790 танків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 20 600 осіб – ліквідовано;

танків – 790 од.;

бойових броньованих машин – 2041 од.;

артилерійських систем – 381 од.;

РСЗВ – 130 од.;

засоби ППО – 67 од.;

літаків – 167 од.;

вертольотів – 147 од.;

автомобільної техніки – 1487 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

18 квітня в Україні не працюватимуть гуманітарні коридори

Станом на 18 квітня не вдалося домовитися з російськими окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації та про евакуацію цивільного населення. Гуманітарні коридори не працюватимуть. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вчора ми вели довгі та складні переговори щодо коридорів з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцівка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звичайно, переговори йшли також про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну та смт Нижнє", – повідомила вона.

За її словами, порушуючи міжнародне гуманітарне право, російські окупанти не припиняють блокування та обстріл гуманітарних маршрутів.

"Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знову якнайшвидше", – підсумувала Верещук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у захопленому Маріуполі на території заводу "Азовсталь" перебуває багато цивільних. Це жінки, люди похилого віку, діти, в тому числі і немовля.

Також ми інформували, що російські окупанти зобов'язують мешканців Маріуполя оформити перепустки на пересування містом.