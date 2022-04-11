Що робити у разі хімічної небезпеки – докладна інструкція

Що робити у разі хімнебезпеки українцям. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. У такому разі Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів підготувало роз'яснення, що робити у разі хімнебезпеки.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Поряд з цивільними будинками та інфраструктурою, під обстріли потрапляють і об'єкти хімічної промисловості… Аварії на підприємствах можуть призвести до викидів в атмосферне повітря або виливу на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин, таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрід і т.д", – заявили в Мінсередовища.

Що робити у разі хімнебезпеки

Крім того, у Telegram-каналі SPRAVDI також опублікували список дій, якщо ворог використовує хімічну зброю.

Реклама

Реклама

Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину – Азов

Російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА. Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов".

Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.