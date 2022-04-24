Данилов порадив депутатам з ОПЗЖ тихенько піти з Ради, доки їх не винесли

Данилов відреагував на маневр ОПЗЖ у Раді. Колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що колишнім депутатам від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) потрібно не перейменовувати свою партію, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".

Про це Данилов сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Реклама

Деталі

Олексій Данилов наголосив, що наші захисники, які зараз борються з російськими окупантами на фронті, нічого не вибачать цим нардепам. Секретар РНБО назвав цих політиків покидьками, а перейменування ОПЗЖ на "Платформу за життя та мир" – дивною подією.

"От зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну в нашу країну, яка постійно… всі 8 років її члени говорили, що "ми – брати, кохання-дружба-жуйка, Москва – це наше все", вони зараз перейменувалися в інший якийсь інститут. І ці покидьки вважають, що вони повинні перебувати у нашій Верховній Раді. Вони повинні тихо-спокійно піти. Вони не повинні чекати на народний трибунал", – вважає Данилов.

За його словами, вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать.

Реклама

"Цим людям, які закликають сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці жваво, шуфричі та інша мерзота говорила: з Путіним треба дружити, він добрий, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ... Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, тому що наші війська їх звідти винесуть уперед ногами і не факт, що живими", – додав Данилов.

12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого закидають державній зраді, відправили під арешт.

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа написав заяву про складання депутатського мандату . Ківі було повідомлено про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни кордонів України.

Реклама

Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Вадим Столар та ще низка депутатів написали заяви про свій вихід із фракції ОПЗЖ.

8 квітня Держбюро розслідувань України викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії ОПЗЖ у причетності до колабораційної діяльності . Вони займалися координацією поширення фейків про ситуацію нашій країні.