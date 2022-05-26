Данілов розкрив плани Кремля щодо захоплення Донбасу

Ворог намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донбасу, вважає Данилов / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Донбасі змінили тактику, наступні тижні будуть дуже напруженими. Про це написав Секретар РНБО України Олексій Данілов у своєму Twitter.

"Вони змінили тактику, концентрують війська та атакують території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їхні адміністративні кордони", – розповів він.

Данілов зазначив, що наразі у військових РФ залишається велика кількість зброї.

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Водночас він наголосив, що лендліз уже починає працювати, військова допомога Україні надходить у набагато більших обсягах, ніж від початку вторгнення.

"Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи з боку РФ більше не виникала, маємо знищити "другу армію" світу", – написав секретар РНБО.

Битва за Донбас

Удосконалені ракети Brimstone, доставлені в Україну з Британії, змінили динаміку на полі бою на сході Донбасу. Ракети загрожують "вразливим" російським формуванням, навіть якщо вони перебувають у милях від лінії фронту.

Окупанти продовжують обстріл Луганської області намагаючись вийти на її адміністративні кордони. Посилилися обстріли Сєверодонецька. Кремль посилає підрозділи з південної України для боротьби на Донбасі, але продовження українського опору може, зрештою, змусити його знову змінити стратегію.

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У Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило.

Потужний та тривалий артилерійський удар росіяни завдали по Лисичанську. Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і одночасно з артилерії знищував це село та розташоване поруч місто Лисичанськ.