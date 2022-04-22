Данилов розповів, чи може Україна повернути ядерний статус

На сьогоднішній день відновлення ядерного статусу неможливе / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання про відновлення ядерного статусу України на сьогоднішній день не стоїть, а як далі розвиватимуться події – залежить від ситуації у світі. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

"Це дуже складно, і в сучасних умовах це майже неможливо. Ми можемо мріяти про це, можемо про це говорити, але є технологічний процес, і я можу сказати, що це неможливо сьогодні", – розповів Данилов.

За словами секретаря РНБО, потрібно буде дивитися щодо ситуації, як далі розвиватиметься світ, а після війни він буде зовсім іншим.

"Як буде завтра – треба буде дивитися. Треба буде дивитись, як розвиватиметься світ. Я можу сказати, що після цієї війни світ буде зовсім іншим, він буде інакше розвиватися. Створюватимуться нові союзи, створюватимуться нові фундаментальні речі, нова система безпеки. І нам головне брати участь у створенні цієї нової системи безпеки та бути учасниками, повноправними учасниками цього процесу", – наголосив він.

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