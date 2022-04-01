Данілов: Росіянам потрібна перемога, у них є сакральна дата

Секретар РНБО заявив, що буде ще багато боїв. / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Російської Федерації Володимир Путін не залишає питання щодо знищення України, тому радіти відступу російських військ передчасно.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Їм потрібна перемога"
"Він (Путін – ред.) зараз переформатує свої війська, щоб далі продовжувати завдавати ударів по нашій країні. Не радійте, що хтось добровільно залишає міста. Це робота нашої армії, наших Збройних сил. За кожним звільненим містом є загибель наших хлопців та дівчат, які захищають нашу країну", – сказав Данілов.
За його словами, в Росії є "сакральна дата":
"Тому говорити, що вони кудись "біжать"... Я б цього не говорив, і для нас це дуже дорого коштує, всі ці їхні "відходи". Вони мають велике бажання на сьогодні переформатуватися. Їм потрібна перемога. Ми пам'ятаємо, що в них є сакральна дата – 9 травня. І до цієї дати Путін дав завдання – закінчити парадом перемоги цю війну".
Секретар РНБО також заявив, що українцям треба розуміти – попереду багато боїв:
"І розслаблятися я нікому не раджу. Ситуація не така радісна, як би нам усім хотілося".
Нагадаємо, Олексій Данілов попередив російське військово-політичне керівництво, що їм не втекти від трибуналу – навіть у бункері на Уралі.