Данілов повідомив, де РФ утримує полонених захисників Маріуполя

Данілов назвав місцеперебування захисників з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори щодо звільнення полонених захисників Маріуполя продовжуються. Більшість військовослужбовців утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте немає інформації, що там перебувають усі військові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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Він зазначив, що у полоні так званої "ДНР" знаходяться набагато більше, ніж 200 українських військових.

"Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може, і всі, знаходяться на території Донецької області", – сказав Данілов.

Що відомо про обмін

За словами Данілова, обговорювати обмін полоненими слід обережно. Інакше можна зірвати переговори.

"Чекатимемо, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані. І всі хлопці та дівчата, які сьогодні у полоні, які пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими та здоровими", – додав секретар РНБО.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

Українська сторона довго не коментувала процес, аби "не зашкодити". Незабаром президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 2500 захисників Маріуполя перебувають у полоні, і Україна працює над тим, щоб добитися їхнього звільнення.

З'являлася інформація про те, що понад тисячу полонених із "Азовсталі" вивезли до Росії.

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Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін буде використовувати полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні.

Також повідомлялося, що дружин захисників "Азовсталі" атакують дзвінками з РФ із погрозами зґвалтування та смерті.