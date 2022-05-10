Справу зрадника Киви передали до суду

ДБР передало в суд справу Іллі Киви. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії. 10 травня обвинувальний акт скеровано до суду. Киву оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Як відомо, Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Яке покарання чекає на екснардепа

Раніше слідчий суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування.

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За ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань колишнього нардепа Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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Кива-зрадник

6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.

15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандату.

До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

Влітку 2021 року Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою розпочати кримінальне провадження.

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