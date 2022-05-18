Денисенко спрогнозував, як розпочнеться третя фаза війни в Україні

Вадим Денисенко розповів, коли можна буде починати говорити про те, що розпочинається новий етап війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває ще друга фаза війни. Водночас зараз росіяни намагаються зробити останній ривок на Донбасі.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко телеведучій Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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Спроби РФ

"Все те, що ми бачимо зараз у районі Сєвєродонецька, за напрямком Ізюм-Слов'янськ... Розуміємо, що в принципі ще росіяни намагаються зробити останній ривок. Я сподіваюся, що нічого у них не вийде. Принаймні після того удару, який вони отримали, в тому числі і під Білогорівкою, після того, як пошарпано виглядають російські війська, я думаю, що нічого в них не вийде. Але в будь-якому разі вони намагаються робити ось цей ривок", – сказав він.

За словами Денисенка, після того, як у росіян це насправді не вийде, тоді можна буде починати говорити про те, що починається новий етап війни.

"Насправді є така ймовірність, що вони почнуть окопуватися – вони почали вже це робити, але почнуть активніше окопуватися на вже окупованих територіях. Насамперед це Херсонська та Запорізька області. І ось тут важливо розуміти, як розвиватимуться події та куди буде рухатися війна. Відповісти на ці запитання можна буде лише після того, коли ми закінчимо активну фазу – насамперед на Донбасі".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз війна в Україні переходить у затяжну фазу. Російські загарбники не залишають окупованих регіонів і готуються перейти до глибоко ешелонованої оборони.

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