Денісова: окупанти тримають у фільтраційних таборах РФ понад 20 000 маріупольців

Денисова розповіла про звірства російських окупантів на території Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Російські військові заявляють, що планують штурмувати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там не менш ніж 1000 цивільних осіб, які ховаються у приміщеннях та підвалах заводу. Також окупанти тримають у фільтраційних таборах понад 20 тисяч маріупольців.

Про це повідомляє уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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Містяни не хочуть виходити з території заводу "Азовсталь", адже їхні будинки зруйновані, а люди бояться, що окупанти відправлять їх у фільтраційні табори та РФ.

На території заводу перебувають жінки, діти та старі люди.

"Мерія міста Маріуполя повідомляє, що зараз відомо про 4 фільтраційні табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в РФ. Там перебувають понад 20 тисяч людей. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тисяч громадян", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Маріуполі загострена

Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор з Маріуполяв Бердянськ для цивільних осіб. Все через загострення ситуації. Також потрібен терміновий гуманітарний коридор з території комбінату "Азовсталь".

"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації. Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних", – заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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